Мовиться про мільярди гривень. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у відповідь на питання журналістки 24 Каналу у межах конференції "Освіта нової України".

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У якому разі збільшать суму "вчительської тисячі"

Лісовий нагадав, що у Держбюджеті 2025 року вдалось знайти додаткових 12 мільярдів гривень на доплати вчителям. За роботу в несприятливих умовах педагоги шкіл з січня 2025 року отримують доплати до зарплати у розмірі 1 тисячі гривень. З вересня ця сума зросте удвічі – до 2 тисяч гривень.

Якщо на наступний рік знайдемо ще додаткові 12 мільярдів гривень, то сума доплати збільшиться вдвічі. Якщо буде знайдено додаткові 24 мільярдів гривень – відповідно,

– уточнив міністр.

Загалом, за його словами, для виконання відповідної статті закону про освіту і суттєвого підвищення зарплат освітянам треба понад 300 мільярдів гривень.

Лісовий також зауважив, що доплати до зарплат учителі можуть отримувати і з місцевих бюджетів. За його словами, у тих випадках, де бюджет спроможний, а місцева влада достатньо відповідальна і ставить у пріоритет для себе освіту, органи місцевого самоврядування вже встановлюють свої окремі надбавки для педагогів. І це, наголосив міністр, прекрасно і правильно.

Зазначимо, що доплати до зарплати з місцевого бюджету, вчителі можуть отримувати цьогоріч, зокрема, у Львові, Одесі, Києві.

Оксен Лісовий також розповів, чи розглядає уряд та МОН питання підвищення зарплати вчителям загалом.