Зарплату вчителя формує не лише посадовий оклад, зазначає 24 Канал. До неї входять і різноманітні надбавки і доплати, без яких дохід педагогів не дотягував би навіть до мінімально встановленого розміру.

Редакція Новини.LIVE направила офіційний запит у Міністерство освіти і науки України та дізналася, які надбавки передбачені для вчителів у 2025 році.

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Які є надбавки і доплати педагогів

Посадовий оклад – це кістяк зарплати освітян. Частиною зарплати можуть бути і певні грошові заохочення. Кошти виплачують за окремі види педагогічної діяльності та встановлюють на весь обсяг навчального навантаження або частину. Обов'язковими є доплати:

за вислугу років;

за престижність праці.

Перша надбавка – це відсоток до посадової ставки, який варіюється залежно від стажу роботи. Наприклад, 10% виплачують за стаж понад 3 роки, 20% – понад 10 років, 30% – понад 20 років. Надбавка за престижність праці – це мінімум 5% і максимум 30% до окладу (розмір визначає керівник школи).

У 2025 році для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти запровадили доплату за роботу в несприятливих умовах праці. Уряд з урахуванням наявних фінансових ресурсів Державного бюджету затвердив постанову від 08.11.2024 № 1286, якою встановлено щомісячну надбавку,

– відповіли в МОН на запит Новини.LIVE.

Розмір такої доплати з 1 січня становить 1 тисячу гривень без податкового навантаження. А з 1 вересня суму збільшать до 2 тисяч гривень на місяць.

Окремо існують премії, виплату яких узгоджує керівництво школи на підставі положень. Розмір фінансового забезпечення залежить від внеску вчителя у загальні результати роботи.

Педагоги можуть розраховувати і на щорічну грошову винагороду за сумлінну працю (один посадовий оклад) і за зразкове виконання обов'язків. Надають допомогу на оздоровлення в розмірі місячної ставки.