Хлопець дивує своїми знаннями та перемогами на конкурсах, хоча колись вчителі у нього не вірили. Історію унікального школяра розповідає 24 Канал з посиланням на Галичину TV.

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Чим унікальний шлях школяра з Франківська

У табелі хлопця – лише найвищі бали, а за плечима – десятки перемог на олімпіадах. Директор ліцею, де навчається учень, Андрій Череп зазначив, що сумнівів у тому, кому віддати звання найкращого, ні у кого не було.

Лише впродовж цього навчального року Олександр здобув призові місця на 16 олімпіадах. Загалом з 2021 року має майже 40 перемог. Він бере участь у змаганнях з предметів різного профілю – як точних наук, так і гуманітарних.

Олімпіади були з різних предметів, зовсім різних профілів. Це були як гуманітарні предмети, так і математичні, хімія,

– ділиться школяр.

Батьки кажуть: син з дитинства демонстрував виняткові здібності. У три роки він читав, знав арабський алфавіт і захоплювався динозаврами. Згодом у хлопця діагностували аутизм. У першій школі, куди його влаштували батьки, педагоги відмовилися з ним працювати.

Йому сказали на третій день: ви його забираєте, він не до навчання. Забирайте документи,

– каже батько Олександр Малінін.

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Про що мріє хлопець

Школяр зізнається: його мета – стати успішним і зробити наукове відкриття, яке матиме значний вплив на світ.

Батьки мене завжди стимулювали гарно вчитися, щоб досягти результату в житті. Спочатку я сумнівався, чи всі предмети мені знадобляться, але саме цей стимул, який дали з перших класів – батьки й перша вчителька сільської школи – я їх згадую і безмежно їм дякую,

– каже Олександр.

Вчителі розповідають, що Олександр мав надзвичайну мотивацію до навчання: виконував усі завдання, навіть ті, які не задавали, і виявляв щире захоплення процесом.

Наразі Олександр готується до НМТ. У майбутньому мріє навчатися на біоінженерії та зробити внесок у науку.