Парень удивляет своими знаниями и победами на конкурсах, хотя когда-то учителя в него не верили. Историю уникального школьника рассказывает 24 Канал со ссылкой на Галичину TV.

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Чем уникален путь школьника из Франковска

В табеле парня – только высокие баллы, а за плечами – десятки побед на олимпиадах. Директор лицея, где учится ученик, Андрей Череп отметил, что сомнений в том, кому отдать звание лучшего, ни у кого не было.

Только в течение этого учебного года Александр получил призовые места на 16 олимпиадах. Всего с 2021 года имеет почти 40 побед. Он участвует в соревнованиях по предметам различного профиля – как точных наук, так и гуманитарных.

Олимпиады были по разным предметам, совершенно разных профилей. Это были как гуманитарные предметы, так и математические, химия,

– делится школьник.

Родители говорят: сын с детства демонстрировал исключительные способности. В три года он читал, знал арабский алфавит и увлекался динозаврами. Впоследствии у парня диагностировали аутизм. В первой школе, куда его устроили родители, педагоги отказались с ним работать.

Ему сказали на третий день: вы его забираете, он не к учебе. Забирайте документы,

– говорит отец Александр Малинин.

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О чем мечтает парень

Школьник признается: его цель – стать успешным и сделать научное открытие, которое будет иметь значительное влияние на мир.

Родители меня всегда стимулировали хорошо учиться, чтобы достичь результата в жизни. Сначала я сомневался, все ли предметы мне понадобятся, но именно этот стимул, который дали с первых классов – родители и первая учительница сельской школы – я их вспоминаю и бесконечно им благодарен,

– говорит Александр.

Учителя рассказывают, что Александр имел чрезвычайную мотивацию к обучению: выполнял все задания, даже те, которые не задавали, и проявлял искреннее увлечение процессом.

Сейчас Александр готовится к НМТ. В будущем мечтает учиться на биоинженерии и сделать вклад в науку.