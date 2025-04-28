Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сайт Cambridge Dedicated Teacher Awards.

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Александр Жук – региональный победитель престижной премии

Александр Жук – учитель информатики Запорожской специальной общеобразовательной школы-интерната "Джерело". Также:

лауреат Global Teacher Prize Ukraine 2018;

входит в 50 лучших по версии Global Teacher Prize;

лауреат премии Global Teacher Award 2021.

В 2020 году учитель выиграл грант в размере 25 тысяч долларов от Всемирного банка и открыл STEM-лабораторию, в которой создали медиацентр (был разрушен во время полномасштабной войны).

Александр работает в школе с детьми с недостатками слуха, опорно-двигательного аппарата и синдромом Дауна. Работает в школе 15 лет. Много времени уделяет детям, посещает с ними различные мероприятия, путешествует и реализует проекты. Получил признание не только в Украине, но и в мире,

– указано на сайте премии.

Девять региональных победителей судьи выбирали в этом году среди 5 тысяч кандидатов из 101 страны мира.

Международный конкурс Cambridge Dedicated Teacher Awards отмечает выдающихся педагогов со всего мира. За победу Александр Жук получит набор книг для своего класса на сумму 500 фунтов стерлингов и почетный кубок. Он также примет участие в церемонии награждения и получит упоминание в разделе "Благодарности" в ряде новых учебников Кембриджа, которые будут доступны уже в ноябре 2025 года.

Мирового победителя Cambridge Dedicated Teacher Awards будут определять голосованием до 30 апреля. Отдать голос за Александра Жука может каждый желающий. Победителя объявят 21 мая 2025 года.