Про це інформує 24 Канал з посиланням на сайт Cambridge Dedicated Teacher Awards.

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Олександр Жук – регіональний переможець престижної премії

Олександр Жук – учитель інформатики Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату "Джерело". Також:

лавреат Global Teacher Prize Ukraine 2018;

входить до 50 найкращих за версією Global Teacher Prize;

лавреат премії Global Teacher Award 2021.

У 2020 році вчитель виграв грант у розмірі 25 тисяч доларів від Світового банку та відкрив STEM-лабораторію, в якій створили медіацентр (був зруйнований під час повномасштабної війни).

Олександр працює в школі з дітьми з вадами слуху, опорно-рухового апарату та синдромом Дауна. Працює в школі 15 років. Багато часу приділяє дітям, відвідує з ними різноманітні заходи, подорожує та реалізує проєкти. Отримав визнання не лише в Україні, а й у світі,

– вказано на сайті премії.

Дев'ятьох регіональних переможців судді обирали цьогоріч з-поміж 5 тисяч кандидатів зі 101 країни світу.

Міжнародний конкурс Cambridge Dedicated Teacher Awards відзначає видатних освітян з усього світу. За перемогу Олександр Жук отримає набір книг для свого класу на суму 500 фунтів стерлінгів та почесний кубок. Він також візьме участь у церемонії нагородження та отримає згадку в розділі "Подяки" у низці нових підручників Кембриджу, які будуть доступні вже в листопаді 2025 року.

Світового переможця Cambridge Dedicated Teacher Awards визначатимуть голосуванням до 30 квітня. Віддати голос за Олександра Жука може кожен охочий. Переможця оголосять 21 травня 2025 року.