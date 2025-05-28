Це мільярди гривень, які в час війни знайти на цю мету у нашій країні дуже складно. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у відповідь на питання журналістки 24 Каналу у межах конференції "Освіта нової України".

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Чи підвищать українським учителям зарплату

Очільник МОН уточнив, що загалом для виконання відповідної статті закону про освіту і суттєвого підвищення зарплат освітянам треба понад 300 мільярдів гривень. Знайти такі кошти у час війни дуже складно.

При цьому посадовець нагадав, що все ж у Держбюджеті 2025 році року уряду вдалось знайти додаткових 12 мільярдів гривень на оплату праці педагогів шкіл. Мовиться про "вчительську тисячу" – доплату до зарплати за роботу в несприятливих умовах.

Зверніть увагу! З січня 2025 року вчителі отримують доплати до зарплати у розмірі 1 тисячі гривень. З вересня ця сума зросте удвічі.

Лісовий при цьому повідомив, що МОН має доручення від президента України опрацьовувати питання підвищення заробітних плат учителів.

Ми маємо кілька сценаріїв: щодо спрощення структури зарплати, щодо виведення зарплати як інструменту мотивації для професійного зростання. Але найдешевший з них починається з 40 мільярдів гривень додаткового фінансування,

– уточнив посадовець.

І додав, що міністерство разом з урядом працює над цим питанням і намагається його розв'язати.