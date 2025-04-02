Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві кажуть, що у час теперішніх викликів природнича освіта потребує переосмислення.

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Зміст природничої освітньої галузі оновлять

Природнича освіта має допомогти учням розвинути наукове мислення, стати свідомими захисниками довкілля та, безумовно, впливати на формування екологічної відповідальності українців й українок.

8 квітня 2025 року Міністерство освіти і науки спільно з Малою академією наук України запрошує до відкритої дискусії про майбутнє природничої освіти в Україні.

Запрошують долучитися до діалогу:

вчителів і вчительок біології, хімії, фізики та інтегрованих природничих курсів;

представників і представниць наукових установ та лабораторій;

екологів і екологинь;

представників і представниць екологічних організацій;

усіх зацікавлених у розвитку природничої освіти.

Для участі треба зареєструватися за посиланням. Кількість місць для очної участі обмежено, але всі зареєстровані учасники зможуть долучитися до обговорення онлайн.

Концепцію природничої освітньої галузі, яка є однією з пілотних галузей на наступний навчальний рік, разом із концепціями інших освітніх галузей презентують громадськості навесні 2025 року. Практичне впровадження змін розпочнеться восени для учнів і учениць 5 класів у мистецькій, природничій та технологічній галузях. У межах реформи також передбачили модернізацію лабораторій у школах.