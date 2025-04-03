Для початку відповідну програму розширять на прифронтові та прикордонні регіони України. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини 3 квітня, зазначає 24 Канал.

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Що президент каже про харчування учнів та укриття у школах

Президент наголосив: безпека дітей важлива.

Укриття у школах ми будемо продовжувати будувати у великій кількості. Щодо безкоштовного харчування – буде продовжена ця програма,

– зазначив він.

Уточнимо що понад 1,6 мільйона учнів уже харчуються в школах України безоплатно – коштом державної субвенції чи місцевих бюджетів. Однак мовиться про учнів початкової школи.

Президент при цьому заявив, що посадовці зроблять усе можливе, аби поширити можливість харчуватися безоплатно у школі на усіх учнів. З вересня таку можливість отримають учні 5 – 11 класів тих шкіл, що розташовані у прикордонних з Росією та прифронтових областях.

Поставлена задача – знайти кошти для всіх дітей, щоб вони отримали безкоштовне харчування,

– наголосив Зеленський.

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Що каже глава держави про "школярики" та укриття у дитсадках

Глава держави також пообіцяв, що влада збільшить закупівлю та кількість наданих шкільних автобусів громадам.

Висловився президент і про облаштування укриттів для дитсадків. Він вважає, що в окремих регіонах громади самі можуть облаштовувати укриття для садків, без допомоги держави. Зокрема, з допомогою представників бізнесу.

Окремі громади, які не так близько розташовані до фронту, також хочуть бомбосховища для садочків. Але це ж комунальна власність – могли б громади там, де прилітає набагато менше або не прилітає, могли б самі і фінансувати. Бо бізнес там є. Бізнес релокувався самі в такі регіони,

– заявив Зеленський.

Також президент зазначив, що розуміє прагнення представників прифронтових регіонів щодо будівництва укриттів для садків і почув це прохання.