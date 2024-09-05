Образовательный процесс при этом в учреждениях среднего образования может продолжаться официально до июля. Когда в школах Украины закончится учебный год 2024-2025, рассказывает Образование 24.

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Когда закончится учебный год 2024-2025 для школьников

Официальные даты начала и завершения этого учебного года определило правительство Украины. Так, обучение в рамках учебного года 2024-2025 должно завершиться 30 июня 2025 года.

Все же в Минобразования Украины отметили, что дату завершения обучения каждая школа может определять самостоятельно. Но это зависит от выполнения учебной программы, рассказывал в эфире национального телемарафона заместитель главы МОН Андрей Сташкив.

Школа может заканчивать учебный год не обязательно 30 июня. А условно 30 мая, если выполнили учебную программу, и начинать каникулы,

– сообщал чиновник.

Поэтому, по его словам, это не означает, что все школы будут учиться до 30 июня. Учебные заведения могут до 30 июня продолжать учебный год, если нужно.

Если же учебную программу в школах выполнили досрочно, закончить учебный год могут раньше чем 30 июня.