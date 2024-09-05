Также изменения претерпела и типовая образовательная программа для 5 – 9 классов. Об этом заявил заместитель главы МОН Андрей Сташкив.

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Как МОН меняет школьную учебную программу

Чиновник говорит: теперь школы будут иметь больше возможностей для адаптации программ к конкретным потребностям учащихся.

Каждое учебное заведение может уменьшить или увеличить количество часов на изучение определенных предметов, в зависимости от уровня образовательных потерь. Также можно будет использовать интегрированные курсы, где вместо двух отдельных предметов будет преподаваться один интегрированный,

– уточнил он.

И привел пример: МОН разработало концептуальные основы реформирования исторического образования – курсов "История Украины" и "Всемирная история".

Аналогично можно интегрировать курсы химии, физики и биологии в один предмет: например, "Естественные дисциплины". Речь может идти и о совместном курсе украинского языка и украинской литературы,

– отметил Сташкив.

И добавил, что на самом деле вариантов очень много. К примеру, можно даже интегрировать иностранный язык и физику – изучать физику на английском. Чиновник соглашается, что это непросто, ведь требования к педагогам возрастут. Все же новые стандарты как базового, так и старшего профильного образования позволяют это делать.

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Заместитель Лесного акцентировал: интеграция предметов уменьшает общее количество дисциплин в школе, делая подход к изучению более комплексным.