Чиновник при этом отметил, что новый учебный год стартует в сложных условиях и с непростыми вызовами. Также растолковал основные изменения и трансформации в сфере образования.
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Лисовой рассказал об основных изменениях в системе образования
Чиновник отметил: наша задача – создать образовательную среду, которая будет формировать образованную, высокомотивированную и патриотическую молодежь. Молодежь, которая сможет самореализоваться и строить желанную страну, за которую мы боремся сегодня.
Продолжаем поддерживать, развивать и трансформировать каждое звено образовательной сферы – качественное дошкольное образование, НУШ в базовой школе и профильная: реформа старшей школы, трансформации профтеха и свобода выбора в высшем образовании, обеспечение равного доступа к образованию и обновление предмета "Защита Украины",
– уточнил министр.
И рассказал подробно о воплощении в жизнь всех перечисленных изменений.
- Качественное дошкольное образование
Ведомство стремится, чтобы дошкольное образование было доступно для всех детей, а родители имели расширенные права в выборе форм обучения. В дистадках при этом предусмотрят преподавание английского языка.
- Реформа профильного среднего образования (с 2027 года)
Основные цели, которых хочет достичь МОН:
- образование для индивидуального развития;
- академический лицей (10 – 12 классы);
- выбор профиля обучения;
- 12-летнее среднее образование;
- соответствие международным практикам.
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- Новая украинская школа
Эта реформа предусматривает изменения в типовой образовательной программы для 5 – 9 классов, гибкость для школ и больше возможностей для преодоления образовательных потерь. В 2024 году на финансирование учебников уже выделили 1,5 миллиарда гривен и столько же средств на субвенцию НУШ.
- Трансформация профтехов
Выделили средства на 100 мастерских (88 мастерских – 549 миллиона гривен из госбюджета, 12 мастерских – за счет международных партнеров). В целом будут менять устаревшую инфраструктуру.
- Свобода выбора в высшем образовании
Поступающие на контракт в вузы будут получать государственные гранты на сумму от 15 тысяч гривен ежегодно в течение обучения (4 года – на бакалавриат; 6 лет на медицинского магистра). Сумма зависит от выбранной специальности и количества баллов, набранных на НМТ. Также предусмотрели индивидуальные образовательные траектории для студентов.
- Образование для каждого
Кабмин уже одобрил Национальную стратегию развития инклюзивного обучения до 2029 года. Минобразования, в частности, будет развивать "Школу супергероев": появятся еще 6 образовательных центров. Также будет работать программа обучения и реабилитации лиц, потерявших зрение в результате войны – "Точка соприкосновения".
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- Школа оффлайн
Чиновники стремятся вернуть как можно больше детей к безопасному очному обучению и улучшить качество дистанционного образования. В МОН анонсировали построение укрытий для школ (57 проектов уже получили финансирование за счет субвенции, также выделили дополнительные 5 миллиардов гривен для школ и профтехов). Так, учеников будут обеспечивать девайсами для дистанционного обучения, а общины – автобусами для транспортировки учеников в школы с укрытием.
- Обновленный предмет "Защита Украины"
С начала этого учебного года ученики будут изучать обновленную "Защиту Украины". В программе предмета уже будет домедицинская помощь, тактическая медицина, управление дронами, радиосвязь, военные технологии, топография и тактика. На повышение квалификации учителей выделили уже 100 миллионов гривен; также 1,64 миллиарда гривен – для закупки оснащения (симуляторов, тиров, аптечек, тренажеров). Также подготовку прошли 90 тренеров.
Министерство отмечает, что хочет обеспечить равный доступ к образованию.