Посадовець при цьому зауважив, що новий навчальний рік стартує у складних умовах і з непростими викликами. Також розтлумачив основні зміни та трансформації у сфері освіти.

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Лісовий розповів про основні зміни у системі освіти

Посадовець зазначив: наше завдання – створити освітнє середовище, яке формуватиме освічену, високомотивовану і патріотичну молодь. Молодь, яка зможе самореалізуватися та будувати омріяну країну, за яку ми боремося сьогодні.

Продовжуємо підтримувати, розвивати і трансформувати кожну ланку освітньої сфери – якісна дошкільна освіта, НУШ в базовій школі та профільна: реформа старшої школи, трансформації профтеху та свобода вибору у вищій освіті, забезпечення рівного доступу до освіти та оновлення предмета "Захист України",

– уточнив міністр.

І розповів докладно про втілення у життя усіх перелічених змін.

Якісна дошкільна освіта

Відомство прагне, аби дошкільна освіта була доступна для всіх дітей, а батьки мали розширені права у виборі форм навчання. У дистадках при цьому передбачать викладання англійської мови.

Реформа профільної середньої освіти (з 2027 року)

Основні цілі, яких хоче досягнути МОН:

освіта для індивідуального розвитку;

академічний ліцей (10 – 12 класи);

вибір профілю навчання;

12-річна середня освіта;

відповідність міжнародним практикам.

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Нова українська школа

Ця реформа передбачає зміни до типової освітньої програми для 5 – 9 класів, гнучкість для шкіл та більше можливостей для подолання освітніх втрат. У 2024 році на фінансування підручників вже виділили 1,5 мільярда гривень та стільки ж коштів на субвенцію НУШ.

Трансформація профтехів

Виділили кошти на 100 майстерень (88 майстерень – 549 мільйони гривень з держбюджету, 12 майстерень – за кошти міжнародних партнерів). Загалом змінюватимуть застарілу інфраструктуру.

Свобода вибору у вищій освіті

Вступники на контракт у виші отримуватимуть державні гранти на суму від 15 тисяч гривень щорічно впродовж навчання (4 роки – на бакалаврат; 6 років на медичного магістра). Сума залежить від обраної спеціальності та кількості балів, набраних на НМТ. Також передбачили індивідуальні освітні траєкторії для студентів.

Освіта для кожного

Кабмін вже схвалив Національну стратегію розвитку інклюзивного навчання до 2029 року. Міносвіти, зокрема, розвиватиме "Школу супергероїв": з’являться ще 6 освітніх центрів. Також працюватиме програма навчання та реабілітації осіб, які втратили зір унаслідок війни – "Точка дотику".

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Школа офлайн

Посадовці прагнуть повернути якомога більше дітей до безпечного очного навчання та поліпшити якість дистанційної освіти. У МОН анонсували побудову укриттів для шкіл (57 проєктів вже отримали фінансування за кошти субвенції, також виділили додаткові 5 мільярдів гривень для шкіл і профтехів). Так, учнів забезпечуватимуть девайсами для дистанційного навчання, а громади – автобусами для транспортування учнів до шкіл з укриттям.

Оновлений предмет "Захист України"

З початку цього навчального року учні вивчатимуть оновлений Захист України". У програмі предмета вже буде домедична допомога, тактична медицина, управління дронами, радіозв'язок, військові технології, топографія та тактика. На підвищення кваліфікації вчителів виділили вже 100 мільйонів гривень; також 1,64 мільярда гривень – для закупівлі оснащення (симуляторів, тирів, аптечок, тренажерів). Також підготовку пройшли 90 тренерів.

Міністерство наголошує, що хоче забезпечити рівний доступ до освіти.