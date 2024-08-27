Такої кількості закладів забагато на 1 мільйон 200 тисяч учнів, які навчатимуться у цій мережі на піку її навантаження. Про це розповів під час Серпневої конференції-2024 заступник очільника МОН Дмитро Завгородній.
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В Україні планують скоротити кількість закладів освіти
Тож, вважає посадовець, мають відбутися колосальні зміни у мережі.
У нас має стати менше на 35 – 40% профтехів та закладів передфахової вищої освіти, ніж зараз. А також нам потрібно у 4 рази менше закладів загальної середньої освіти з огляду на кількість учнів старших класів,
– зауважив він.
І додав: щоб мережа старшої школи відповідала кількості старшокласників (за прогнозами МОН та з огляду на демографічну ситуацію в країні, їхня кількість зменшуватиметься), доведеться об'єднувати заклади професійної освіти та коледжі.
Зараз це болісне питання для обох типів закладів та для ОДА. Навіть якщо ми зробимо стрибок у таку мережу у 2027 році, це будуть надзвичайні інфраструктурні зміни,
– повідомив Завгородній.
Організаційний досвід коледжів та профтехів при цьому планують перенести на академічні ліцеї. Наприклад, уточнив посадовець, якщо профтех має гуртожиток, який не використовують на повну потужність, його можна відремонтувати й передати під потреби академічного ліцею.
- Нагадаємо, в Україні запровадять трирічну профільну середню освіту (10 – 12 класи). Мережу відповідних закладів освіти міститиме академічні ліцеї та професійні коледжі. Деталі можна почитати за посиланням.