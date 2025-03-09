Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Чернівецької ОВА. Класи сформують у межах реформи старшої школи, яка є частиною комплексного оновлення загальної середньої освіти за концепцією НУШ.

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Де на Буковині учні вчитимуться румунською мовою

Зауважимо, що з 2027 року передбачене запровадження трирічної профільної середньої освіти (10 – 12 класи) у межах НУШ за двома спрямуваннями: академічним і професійним.

Так, мовиться про відкриття класів з румунською мовою навчання у ліцеях, зокрема, таких громад як Мамалигівська, Герцаївська, Острицька, Новоселицька, Магальська, Тарашанська, Глибоцька, Красноїльська, Петровецька, Сторожинецька, Чудейська, Чернівецька.



Зауважимо, що оновлений план мережі профільних ліцеїв Чернівецької області передбачає функціонування 62 закладів загальної середньої освіти, що надаватимуть послуги старшої профільної освіти. Зокрема 58 академічних ліцеїв, 2 військово-спортивних, 1 мистецького та 1 наукового.

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Чи навчаються учні на Буковині румунською

Директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр повідомила, що жодної "румунізації Буковини" не відбувається, як заявляють у мережі. Вона уточнила, що у 12 громадах буде 13 академічних ліцеїв. Зокрема:

4 румуномовні (по одному у м. Чернівці, Глибоцькій, Герцаївській та Острицькій громадах);

9 двомовних (українсько-румунських).

Також чиновниця пояснила, чому в області функціонують ліцеї з румунською мовою викладання.

Чернівецька область – це регіон, де історично проживають представники різних національностей. Освіта мовами національних меншин – це не новація. В Україні це гарантоване Конституцією право, яке діє з 1991 року. Наразі функціонують 72 заклади загальної середньої освіти, де частина предметів викладається румунською мовою (всього у мережі 337 шкіл),

– повідомила Сакрієр.

З її словами, Україна виконує свої міжнародні зобов'язання і діє відповідно до стандартів ЄС.

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Вона також наголосила на таких важливих фактах: