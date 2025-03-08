Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової.
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Які новації очікують на учнів-біженців
Після запуску платформи процес переходу на вивчення лише предметів українознавчого компонента замість дистанційного вивчення всіх шкільних предметів в українській школі має стати легшим.
Батькам і учням більше не доводиться продзвонювати 148 шкіл в пошуках тих, хто ж все-таки відкрив дистанційні класи. Достатньо буде зареєструватись і обрати один з закладів, який вже був верифікований до того, як потрапити на цю платформу,
– уточнила посадовиця.
Цікаво! Українознавчий компонент – це скорочена освітня програма для школярів, які перебувають за межами України. Вона дає змогу зменшити навчальне навантаження на учнів, які очно вчаться в країні перебування та водночас дистанційно здобувають освіту в Україні. До компонента входять предмети, що не викладають за кордоном: українська мова, українська література, історія України, географія, Захист України, основи правознавства.
Як вчаться українські діти за кордоном
- Раніше у Верховній Раді рекомендували визнати результати навчання українських дітей за кордоном.
- У МОН також повідомляли, що більшість українських школярів, які перебувають за кордоном, не навчаються за запропонованою МОН полегшеною формою – українознавчим компонентом.
- А за межами нашої держави перебувають майже 356 тисяч учнів.