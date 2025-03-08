Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой.

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Какие новации ожидают учеников-беженцев

После запуска платформы процесс перехода на изучение только предметов украиноведческого компонента вместо дистанционного изучения всех школьных предметов в украинской школе должен стать легче.

Родителям и ученикам больше не приходится прозванивать 148 школ в поисках тех, кто же все-таки открыл дистанционные классы. Достаточно будет зарегистрироваться и выбрать одно из заведений, которое уже было верифицировано до того, как попасть на эту платформу,

– уточнила чиновница.

Интересно! Украиноведческий компонент – это сокращенная образовательная программа для школьников, которые находятся за пределами Украины. Она позволяет уменьшить учебную нагрузку на учеников, которые очно учатся в стране пребывания и одновременно дистанционно получают образование в Украине. В компонент входят предметы, что не преподают за рубежом: украинский язык, украинская литература, история Украины, география, Защита Украины, основы правоведения.

Как учатся украинские дети за рубежом