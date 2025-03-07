Соответствующие изменения содержит обновленное Положение об ученическом олимпиадном и турнирном движении, которое презентовали в Министерстве образования и науки Украины. Об этом информирует 24 Канал.

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В Украине состоится единая STEM-олимпиада

Участвовать в STEM-олимпиаде смогут ученики 9 – 11 классов общеобразовательных школ и ученики профтехов.

Это должна быть единая олимпиада по четырем образовательным отраслям:

математической;

естественной;

технологической;

информатической.

При этом ее будут проводить одновременно, но по разным секциям.

В МОН рассказали, что задания на STEM-олимпиаде не будут привычными олимпиадными. Зато будут сложными и творческими.

Олимпиада должна иметь предварительный заочный этап, который продлится 2 – 3 месяца. В это время участники будут работать над определенным заданием, которое затем должны представить.

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