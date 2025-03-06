Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы украинского правительства Дениса Шмыгаля по итогам совещания с представителями министерств, Офиса Президента и командой реформы школьного питания.
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Школьники из прифронтовых регионов получат бесплатные обеды
Чиновник сообщил, что на сегодня более 1,6 миллиона детей в 1 – 4 классах обеспечены бесплатными обедами.
С сентября 2025 года действие программы намерены расширить на учеников 5-11 классов в прифронтовых областях.
Продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить бесплатным питанием всех учеников по всей стране,
– акцентировал Шмыгаль.
И добавил, что в дальнейшем задача, которое должны реализовать министерства, – это расширение инфраструктуры школ и пищеблоков.
Напомним, что в конце 2024 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить бесплатное питание для всех учащихся школ в 2025 году.
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Что известно об инициативе
- в 2024 году для украинских учеников начальной школы – с 1 по 4 класс – ввели бесплатное питание.
- В 2025 году эту инициативу должны распространить на всех школьников.
- Бесплатным может быть или завтрак, или обед.
- Средства на питание получают только коммунальные учебные заведения.
- К слову, в прошлом году Украина впервые принимала Европейский региональный саммит школьного питания.