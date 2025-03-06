Про це інформує 24 Канал з посиланням повідомлення очільника українського уряду Дениса Шмигаля за підсумками наради з представниками міністерств, Офісу Президента та командою реформи шкільного харчування.
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Школярі з прифронтових регіонів отримають безоплатні обіди
Посадовець повідомив, що станом на сьогодні понад 1,6 мільйона дітей у 1 – 4 класах забезпечені безоплатними обідами.
З вересня 2025 року дію програми мають намір розширити на учнів 5-11 класів у прифронтових областях.
Продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечити безкоштовним харчуванням усіх учнів по всій країні,
– акцентував Шмигаль.
І додав, що надалі завдання, яке повинні реалізувати міністерства, – це розширення інфраструктури шкіл та харчоблоків.
Нагадаємо, що наприкінці 2024 року президент України Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити безкоштовне харчування для всіх учнів шкіл у 2025 році.
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Що відомо про ініціативу
- 2024 року для українських учнів початкової школи – з 1 по 4 клас – запровадили безкоштовне харчування.
- У 2025 році цю ініціативу мають поширити на усіх школярів.
- Безоплатним може бути або сніданок, або обід.
- Кошти на харчування отримують лише комунальні заклади освіти.
- До слова, торік Україна вперше приймала Європейський регіональний саміт шкільного харчування.