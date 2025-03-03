Про це розповіла в.о. директора департаменту освіти та науки міської ради Ольга Кшановська. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Коли весняні канікули у школах Хмельницького

У міськраді зазначили, що мають певні карантинні обмеження через високу захворюваність на грип та ГРВІ.

Але вирішили не продовжувати дистанційний формат навчання. Тому перенесли весняні канікули з 24 березня на 3 березня, щоб надалі освітній процес був очним, тому що для нас це є пріоритетом,

– повідомила чиновниця.

Як розповів Суспільному директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОВА Олександр Пунда, по окремих громадах ситуація із захворюваністю на ГРВІ складна.

Зокрема у Шепетівській, Хмельницькій , Кам'янець-Подільській, Ізяславській, Волочиській та Нетішинській громадах.

Тому там ми рекомендуємо продовжити дистанційне навчання до 7 березня. Але деякі навчальні заклади на свій розсуд запроваджують позапланові канікули на тиждень,

– зауважив він.

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