Про це розповіла в.о. директора департаменту освіти та науки міської ради Ольга Кшановська. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Коли весняні канікули у школах Хмельницького
У міськраді зазначили, що мають певні карантинні обмеження через високу захворюваність на грип та ГРВІ.
Але вирішили не продовжувати дистанційний формат навчання. Тому перенесли весняні канікули з 24 березня на 3 березня, щоб надалі освітній процес був очним, тому що для нас це є пріоритетом,
– повідомила чиновниця.
Як розповів Суспільному директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОВА Олександр Пунда, по окремих громадах ситуація із захворюваністю на ГРВІ складна.
Зокрема у Шепетівській, Хмельницькій , Кам'янець-Подільській, Ізяславській, Волочиській та Нетішинській громадах.
Тому там ми рекомендуємо продовжити дистанційне навчання до 7 березня. Але деякі навчальні заклади на свій розсуд запроваджують позапланові канікули на тиждень,
– зауважив він.
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