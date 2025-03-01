Это может происходить в форме вручения похвальных листов грамот и медалей. Об этом сообщили в МОН Украины, отмечает 24 Канал.

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Как школы могут награждать учеников за достижения в учебе

В ведомстве отмечают, что с 2025 года выпускники и выпускницы школ не будут получать золотые и серебряные медали, изготовленные именно за государственный счет.

МОН прислушалось к рекомендации Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций и отменило положение об этих наградах. Впрочем, у школ (и не только) остаются другие способы для поощрения ученичества,

– акцентировали в МОН.

Напомним, что награждение золотой и серебряной медалью как вид морального стимулирования выпускников отменили приказом Министерства образования и науки Украины 20 декабря 2024 года.

Интересно! Бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в начале 2024 года сообщал, что в прошлом году государство потратило 1,8 миллиона гривен для закупки 21,3 тысячи медалей, а в 2022 году – 1,77 миллиона гривен для закупки 20,6 тысячи медалей для награждения выпускников.

В Раде предлагали отменить медали в школах