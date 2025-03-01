Это может происходить в форме вручения похвальных листов грамот и медалей. Об этом сообщили в МОН Украины, отмечает 24 Канал.
Читайте В Украине отменили "золотые и серебряные медали" в школах
Как школы могут награждать учеников за достижения в учебе
В ведомстве отмечают, что с 2025 года выпускники и выпускницы школ не будут получать золотые и серебряные медали, изготовленные именно за государственный счет.
МОН прислушалось к рекомендации Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций и отменило положение об этих наградах. Впрочем, у школ (и не только) остаются другие способы для поощрения ученичества,
– акцентировали в МОН.
Напомним, что награждение золотой и серебряной медалью как вид морального стимулирования выпускников отменили приказом Министерства образования и науки Украины 20 декабря 2024 года.
Интересно! Бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в начале 2024 года сообщал, что в прошлом году государство потратило 1,8 миллиона гривен для закупки 21,3 тысячи медалей, а в 2022 году – 1,77 миллиона гривен для закупки 20,6 тысячи медалей для награждения выпускников.
В Раде предлагали отменить медали в школах
- Образовательный комитет Верховной Рады Украины рекомендовал отменить вручение в школах и изготовление золотых и серебряных медалей государственного образца.
- Так намеревались сэкономить бюджетные средства.
- Украинцы вместо этого высказали разные мнения по этому поводу. Одни считали, что медали являются моральной компенсацией за достижения на олимпиадах и конкурсах, другие – что такие отличия ученикам не нужны, ведь главное – знания.