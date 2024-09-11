Нардеп и секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ Наталья Пипа заявила, что в последние годы в Украине выросло количество медалистов в школах. Зато увеличился и уровень образовательных разрывов и снизился уровень знаний выпускников школ за время ковида и полномасштабной войны.

Интересно Получат ли золотые и серебряные медалисты преимущества при поступлении в университеты

Образовательный комитет ВРУ советует отменить вручение медалей в школах

Пипа отметила, что "этот анахронизм еще существует лишь в постсоветских странах...".

Нардеп также отмечает, что такие изменения дадут возможность сэкономить в госбюджете средства, которые предусматривали на изготовление этих медалей.

Школы могут отмечать тех, кто лучше учится, собственными отличиями,

– считает народная избранница.

Интересно! Бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в начале этого года сообщал, что в прошлом году государство потратило 1,8 миллиона гривен для закупки 21,3 тысячи медалей, а в 2022 году – 1,77 миллиона гривен для закупки 20,6 тысячи медалей для награждения выпускников.

Горбачев также спрашивал украинцев: "Какое значение имеет медаль для ученика, родителей, педагогов и учебных заведений? Это моральное поощрение для успешных украинских выпускников, или все же это наследие советской эпохи? При этом отметил, что медали не дают преимуществ при поступлении в вуз.

Украинцы зато высказали разные мнения по этому поводу. Одни считают, что медали являются моральной компенсацией за достижения на олимпиадах и конкурсах, другие считают, что такие отличия ученикам не нужны, ведь главное – знания.