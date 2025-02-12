Это указано в соответствующем приказе Министерства образования и науки Украины, который вступил в силу после его регистрации в Министерстве юстиции Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Золотые и серебряные медали отменили

В документе указали, что Положение о золотой и серебряной медали, которым школы руководствовались для награждения учеников, утратило силу.

И теперь для записей в документах вместо формулировки "золотая медаль" или "серебряная медаль" будут использовать запись "с отличием".

При этом запись "Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием" останется, как и на предыдущих документах об образовании.

Интересно! Бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в начале 2024 года сообщал, что в прошлом году государство потратило 1,8 миллиона гривен для закупки 21,3 тысячи медалей, а в 2022 году – 1,77 миллиона гривен для закупки 20,6 тысячи медалей для награждения выпускников.

В Раде предлагали отменить медали в школах