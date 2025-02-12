Це вказано у відповідному наказі Міністерства освіти і науки України, який набув чинності після його реєстрації в Міністерстві юстиції України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Золоті та срібні медалі скасували

У документі вказали, що Положення про золоту та срібну медалі, яким школи керувались для нагородження учнів, втратило чинність.

Тож тепер для записів у документах замість формулювання "золота медаль" або "срібна медаль" використовуватимуть запис "з відзнакою".

При цьому запис "Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою" залишиться, як і на попередніх документах про освіту.

Цікаво! Колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов на початку 2024 року повідомляв, що торік держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей, а у 2022 році – 1,77 мільйона гривень для закупівлі 20,6 тисячі медалей для відзначення випускників.

У Раді пропонували скасувати медалі у школах