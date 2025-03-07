Відповідні зміни містить оновлене Положення про учнівський олімпіадний та турнірний рух, яке презентували у Міністерстві освіти і науки України. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також Шкільні етапи учнівських предметних олімпіад скасували
В Україні відбудеться єдина STEM-олімпіада
Брати участь у STEM-олімпіаді зможуть учні 9 – 11 класів загальноосвітніх шкіл та учні профтехів.
Це має бути єдина олімпіада з чотирьох освітніх галузей:
- математичної;
- природничої;
- технологічної;
- інформатичної.
При цьому її проводитимуть одночасно, але за різними секціями.
У МОН розповіли, що завдання на STEM-олімпіаді не будуть звичними олімпіадними. Натомість будуть складними і творчими.
Олімпіада має мати попередній заочний етап, який триватиме 2 – 3 місяці. У цей час учасники працюватимуть над певним завданням, яке потім мають презентувати.
Дивіться також Учнів з прифронтових регіонів забезпечать безоплатним харчуванням
Шкільні етапи учнівських предметних олімпіад скасували
- Міністерство освіти і науки України також скасувало проведення шкільного етапу щорічних учнівських предметних олімпіад.
- З наступного навчального року всеукраїнські олімпіади відбуватимуться у межах трьох етапів. Раніше було чотири.
- Першим етапом стане місцевий, який передбачатиме відкриту реєстрацію всіх охочих учнів.
- Школярі зможуть узяти участь у цьому етапі без посередництва школи чи вчителів, самостійно пройшовши попередню реєстрацію.
- При цьому місце проведення олімпіад на місцевому рівні та кількість таких опорних осередків визначатиме кожна область окремо з огляду на свої потреби та структуру регіону.