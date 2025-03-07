Відповідні зміни містить оновлене Положення про учнівський олімпіадний та турнірний рух, яке презентували у Міністерстві освіти і науки України. Про це інформує 24 Канал.

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В Україні відбудеться єдина STEM-олімпіада

Брати участь у STEM-олімпіаді зможуть учні 9 – 11 класів загальноосвітніх шкіл та учні профтехів.

Це має бути єдина олімпіада з чотирьох освітніх галузей:

математичної;

природничої;

технологічної;

інформатичної.

При цьому її проводитимуть одночасно, але за різними секціями.

У МОН розповіли, що завдання на STEM-олімпіаді не будуть звичними олімпіадними. Натомість будуть складними і творчими.

Олімпіада має мати попередній заочний етап, який триватиме 2 – 3 місяці. У цей час учасники працюватимуть над певним завданням, яке потім мають презентувати.

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