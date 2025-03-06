Його презентували в МОН. Про це повідомляє 24 Канал.

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Шкільні етапи учнівських предметних олімпіад скасували

З наступного навчального року всеукраїнські олімпіади відбуватимуться у межах трьох етапів. Раніше було чотири.

Першим етапом стане місцевий, який передбачатиме відкриту реєстрацію всіх охочих учнів.

Школярі зможуть узяти участь у цьому етапі без посередництва школи чи вчителів, самостійно пройшовши попередню реєстрацію.

При цьому місце проведення олімпіад на місцевому рівні та кількість таких опорних осередків визначатиме кожна область окремо з огляду на свої потреби та структуру регіону.

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Як учнів нагороджуватимуть за успіхи у навчанні