Его презентовали в МОН. Об этом сообщает 24 Канал.
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Школьные этапы ученических предметных олимпиад отменили
Со следующего учебного года всеукраинские олимпиады будут проходить в рамках трех этапов. Раньше было четыре.
Первым этапом станет местный, который будет предусматривать открытую регистрацию всех желающих учеников.
Школьники смогут принять участие в этом этапе без посредничества школы или учителей, самостоятельно пройдя предварительную регистрацию.
При этом место проведения олимпиад на местном уровне и количество таких опорных центров будет определять каждая область отдельно, учитывая свои потребности и структуру региона.
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Как учеников будут награждать за успехи в учебе
- Министерство образования и науки Украины недавно также отменило награждение выпускников золотыми и серебряными медалями за государственный счет.
- Однако школы могут самостоятельно решать, как поощрять учеников.
- Это может происходить в форме вручения похвальных листов грамот и медалей.
- Так МОН прислушалось к рекомендации Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций.
- Бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в начале 2024 года сообщал, что в прошлом году государство потратило 1,8 миллиона гривен для закупки 21,3 тысячи медалей, а в 2022 году – 1,77 миллиона гривен для закупки 20,6 тысячи медалей для награждения выпускников.