Его презентовали в МОН. Об этом сообщает 24 Канал.

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Школьные этапы ученических предметных олимпиад отменили

Со следующего учебного года всеукраинские олимпиады будут проходить в рамках трех этапов. Раньше было четыре.

Первым этапом станет местный, который будет предусматривать открытую регистрацию всех желающих учеников.

Школьники смогут принять участие в этом этапе без посредничества школы или учителей, самостоятельно пройдя предварительную регистрацию.

При этом место проведения олимпиад на местном уровне и количество таких опорных центров будет определять каждая область отдельно, учитывая свои потребности и структуру региона.

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Как учеников будут награждать за успехи в учебе

  • Министерство образования и науки Украины недавно также отменило награждение выпускников золотыми и серебряными медалями за государственный счет.
  • Однако школы могут самостоятельно решать, как поощрять учеников.
  • Это может происходить в форме вручения похвальных листов грамот и медалей.
  • Так МОН прислушалось к рекомендации Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций.
  • Бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в начале 2024 года сообщал, что в прошлом году государство потратило 1,8 миллиона гривен для закупки 21,3 тысячи медалей, а в 2022 году – 1,77 миллиона гривен для закупки 20,6 тысячи медалей для награждения выпускников.