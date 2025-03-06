Его презентовали в МОН. Об этом сообщает 24 Канал.

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Школьные этапы ученических предметных олимпиад отменили

Со следующего учебного года всеукраинские олимпиады будут проходить в рамках трех этапов. Раньше было четыре.

Первым этапом станет местный, который будет предусматривать открытую регистрацию всех желающих учеников.

Школьники смогут принять участие в этом этапе без посредничества школы или учителей, самостоятельно пройдя предварительную регистрацию.

При этом место проведения олимпиад на местном уровне и количество таких опорных центров будет определять каждая область отдельно, учитывая свои потребности и структуру региона.

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Как учеников будут награждать за успехи в учебе