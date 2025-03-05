Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Порядок определяет основные принципы и процедуры, которыми будут руководствоваться ЗВО при организации вступительной кампании.

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Какие важные сведения содержит документ

Документ содержит четко определенные даты проведения всех этапов вступительной кампании, специальные условия поступления и обновленные формулы расчета конкурсного балла абитуриентов.

Также подает весовые коэффициенты для предметов НМТ и творческого конкурса, что позволит участникам тестирования сознательно выбрать четвертый предмет для сдачи. Здесь есть и таблицы перевода тестовых баллов НМТ в рейтинговые и тому подобное.

Конкурсный отбор в вузы будет происходить по результатам национального мультипредметного теста из четырех предметов, три из которых являются обязательными и только один можно выбрать.

Поступающие на творческие и спортивные специальности, кроме результатов НМТ, должны пройти творческий конкурс. В этом году сделать это можно только в очном формате (кроме поступающих, которые находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом).

В то же время абитуриенты также смогут поступать по результатам НМТ 2022, 2023 или 2024 годов.

Поступающие смогут подать по всем основам поступления до пятнадцати заявлений: пять – на бюджет и до десяти – на контракт.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Абитуриентов будут допускать к конкурсу на бюджетные места при наличии конкурсного балла не менее 130. К поступающим, которые являются детьми погибших защитников или признанных безвестно отсутствующим лицом, эту норму не будут применять.

Также это требование не будет касаться лиц, которые имеют конкурсный балл не менее 125.000 и поступают по госзаказу на специальности, которым оказывают особую поддержку.

Конкурсный балл поступающих на специальности отраслей знаний "C3 "Международные отношения", D4 "Публичное управление и администрирование", D8 "Право", D9 "Международное право", I1 "Стоматология", I2 "Медицина", I3 "Педиатрия", I4 "Медицинская психология", I8 "Фармация (по специализациям)" не может быть меньше 150 баллов.

Подробно с Порядком можно ознакомиться здесь.