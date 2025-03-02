Соответственно такие участники не смогут принять участие в нынешней вступительной кампании в вузы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Какие запреты действуют во время НМТ

Поэтому участнику НМТ стоит хорошо запомнить, чего нельзя делать во время тестирования, чтобы не лишили права проходить онлайн-тестирование в случае нарушения.

Для начала надо вовремя прибыть во временный экзаменационный центр, указанный в приглашении. Допуск прекращают за 5 минут до начала тестирования. На входе надо предъявить документ, удостоверяющий личность, и Сертификат НМТ. В аудитории надо выполнять указания и требования работников центра по процедуре прохождения теста.

Участнику НМТ запрещено приносить в пункт тестирования опасные предметы или вещества, представляющие угрозу для жизни и здоровья человека.

Также участник мультитеста в течение времени, отведенного для тестирования, не должен:

нарушать правила выполнения тестирования, мешать другим участникам НМТ или общаться в любой форме с другими участниками НМТ во время выполнения сертификационной работы, получать от них или передавать им информацию или материальные носители информации;

иметь при себе или на своем рабочем месте средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения, приема, передачи и воспроизведения информации, а также отдельные элементы, которые могут быть составными частями соответствующих технических средств или устройств, печатные или рукописные материалы, другие средства, предметы, приборы, не предусмотренные процедурой НМТ (кроме разрешенных изделий медицинского назначения, о наличии которых участник НМТ должен сообщить работникам ТЭЦ до начала выполнения работы);

пользоваться ресурсами сети Интернет, которые не предусмотрены процедурой НМТ;

копировать (переписывать) задания сертификационной работы;

выносить за пределы аудитории предоставленные работником экзаменационного центра листы бумаги для собственных записей и другие материалы НМТ;

использовать средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения, приема, передачи и воспроизведения информации во время перерыва между этапами выполнения сертификационной работы и в течение времени пребывания в укрытии.

Если участник мультитеста нарушил хотя бы один из выше перечисленных пунктов, по требованию лиц, ответственных за организацию и проведение мультитеста, он должен покинуть аудиторию, где происходит тестирование.