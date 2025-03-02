Відповідно такі учасники не зможуть взяти участь у цьогорічній вступній кампанії до вишів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Які заборони діють під час НМТ

Тож учаснику НМТ варто добре затямити, чого не можна робити під час тестування, аби не позбавили права проходити онлайн-тестування у разі порушення.

Для початку треба вчасно прибути до тимчасового екзаменаційного центру, зазначеного у запрошенні. Допуск припиняють за 5 хвилин до початку тестування. На вході треба пред'явити документ, що посвідчує особу, та Сертифікат НМТ. В аудиторії треба виконувати вказівки та вимоги працівників центру щодо процедури проходження тесту.

Учаснику НМТ заборонено приносити до пункту тестування небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини.

Також учасник мультитесту протягом часу, відведеного для тестування, не повинен:

порушувати правила виконання тестування, заважати іншим учасникам НМТ або спілкуватися в будь-якій формі з іншими учасниками НМТ під час виконання сертифікаційної роботи, отримувати від них чи передавати їм інформацію або матеріальні носії інформації;

мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження, приймання, передавання та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою НМТ (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник НМТ повинен повідомити працівників ТЕЦ до початку виконання роботи);

користуватися ресурсами мережі Інтернет, що не передбачені процедурою НМТ;

копіювати (переписувати) завдання сертифікаційної роботи;

виносити за межі аудиторії надані працівником екзаменаційного центру аркуші паперу для власних записів та інші матеріали НМТ;

використовувати засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження, приймання, передавання та відтворення інформації під час перерви між етапами виконання сертифікаційної роботи та протягом часу перебування в укритті.

Якщо учасник мультитесту порушив хоча б один з вище перерахованих пунктів, за вимогою осіб, відповідальних за організацію та проведення мультитесту, він має залишити аудиторію, де відбувається тестування.