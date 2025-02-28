Указанные данные и копии необходимых документов для регистрации проверяют сотрудники Украинского центра оценивания качества образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Вступление 2025.
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Причины отказов в регистрации на НМТ
Тем, кто намерен участвовать в нынешнем тестировании, стоит серьезно относиться к этапу регистрации на НМТ. При этом помнить, почему могут в ней отказать. Вот основные причины:
- вы предоставили ложную информацию;
- вы не загрузили копии документов;
- вы загрузили копии документов, которые не соответствуют требованиям;
- вы имеете особые медицинские потребности, а в центре тестирования вам не могут создать специальные условия.
Так, в случае отказа в регистрации надо:
- если с документами будут проблемы, то вас об этом сообщат в личном кабинете, и у вас будет время их исправить;
- в УЦОКО можно подать апелляционное заявление об отказе в регистрации.
Если по медицинским причинам в пункте тестирования для вас не смогут создать определенные условия, вы сможете поступать в вуз без НМТ.
Официальный отказ будет основанием для льготных условий поступления, то есть вы сможете участвовать в конкурсном отборе по результатам собеседования.
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Что известно об НМТ в 2025 году
- Национальный мультитест в этом году продлится с 14 мая по 25 июля.
- Основная сессия – с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 14 по 25 июля.
- Основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ будет проходить с 6 марта по 3 апреля включительно. Дополнительный – с 9 до 14 мая.
- Зарегистрированные участники получат приглашение, которое содержит информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.
- Приглашение размещают на информационной странице участника экзамена.