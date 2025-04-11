Однако данные по количеству документов, которые отправили на обработку из кабинетов, в течение последних нескольких дней могли измениться. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко "Освитории", отмечает 24 Канал.

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Сколько человек зарегистрировались на НМТ-2025

Вакуленко при этом отметила, что абитуриентам надо отправлять документы на обработку, а не только создать кабинет и выбрать в нем определенные данные.

Также руководительница УЦОКО сообщила, что более 20 тысяч участников получили сообщение об успешной регистрации за рубежом.

По временно оккупированных территорий – такой информацией мы не владели и не будем владеть, ведь в регистрационной форме нет отметки, где именно участник находится/проживает. Зато участник выбирает место, где он хотел бы пройти тестирование,

– уточнила она.

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Сколько продлится сессия УМТ в 2025 году

Вакуленко также отметила, что пока рано говорить о том, сколько продлится сессия мультитеста в 2025 году. Все потому, что надо принять во внимание не только количество желающих участвовать в НМТ, но и те предметы, которые они выбирали и где именно планируют пройти оценивание

Можно предположить, что количество сессий может быть идентичным прошлогодней (1 сессия ≈ до 22 000 участников, – ред.). Основная сессия, скорее всего, продлится до 20 дней,

– сообщила руководительница Центра.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Ранее мы рассказывали, где участнику НМТ-2025 найти данные о месте и дате сдачи тестирования.