Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Какие документы необходимы будущим абитуриентам для этого, читайте дальше.

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Какие документы нужны для регистрации на УНТ

Для регистрации на НМТ каждый участник должен создать персональный электронный кабинет с помощью специального сервиса на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Именно во время его создания и нужны документы, перечень которых определяет Порядок регистрации лиц для участия в НМТ 2025 года.

Большинству будущих абитуриентов для регистрации нужны три документа:

документ, удостоверяющий личность, на основании которого осуществляется регистрация, подтверждающий фамилию, имя, отчество (при наличии), число, месяц и год рождения, тип, серию (при наличии) и номер документа, на основании которого осуществляется регистрация;

документ, подтверждающий достоверность РНОКПП (или идентификационного кода), или документ, подтверждающий отсутствие у поступающего такого кода;

документ, подтверждающий информацию о получении полного общего среднего образования и категорию выпускника системы общего среднего образования.

Документы, удостоверяющие личность

Как документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, для регистрации на НМТ будущий абитуриент может использовать:

паспорт гражданина Украины (форме ID-карты или книжечки);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

временное удостоверение гражданина Украины;

удостоверение водителя.

Иностранцы или лица без гражданства могут использовать для регистрации:

паспортный или другой документ, удостоверяющий личность, выданный государством, к гражданству которого поступающий принадлежит;

справку об обращении за защитой в Украине;

Также они могут использовать документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

вид на постоянное проживание;

вид на временное проживание;

карточка мигранта;

удостоверение беженца;

проездной документ беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите.

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Дополнительные документы для регистрации

В то же время некоторые абитуриенты должны предоставить расширенный перечень документов, то есть подать дополнительно информацию о таких документах:

поступающие, желающие получить задания сертификационной работы по математике, истории Украины, биологии, географии, физики, химии на языке коренного народа или национального меньшинства, должны предоставить справку о языке обучения;

поступающие с особыми образовательными потребностями, обусловленными состоянием здоровья, которые требуют создания особых (специальных) условий для прохождения НМТ и указали на это в регистрационных данных, должны предоставить медицинское заключение, номер и дату которого внесены в персональном кабинете;

поступающие, которые не могут принять участия в НМТ во время основных сессий и указали на это в регистрационных данных, должны предоставить документ, подтверждающий соответствующую причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ;

поступающие, в документах которых есть расхождения в персональных данных, должны предоставить документы, подтверждающие причину расхождений;

поступающие, которые подают документы, оформленные на иностранном языке, должны предоставить нотариально заверенный перевод на украинский язык документов, предоставленных для регистрации;

поступающие, которые регистрируются в дополнительный период регистрации из-за того, что не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации, должны предоставить документ, подтверждающий причину, которая сделала невозможным регистрацию в основной период регистрации, или заявление поступающего о предоставлении разрешения зарегистрироваться в дополнительный период регистрации с указанием уважительной причины, которая возникла в результате военной агрессии РФ и по которой поступающий не смог зарегистрироваться для прохождения УМТ во время основного периода регистрации.

Документы налогоплательщиков

Поступающий, который отметил РНОКПП, должен предоставить информацию о один из документов, подтверждающий достоверность РНУКПП, а именно:

карточка налогоплательщика;

паспорт гражданина Украины, в который внесены данные о РНУКПП;

свидетельство о рождении, в который внесены данные о РНУКПН;

справка о присвоении идентификационного номера физического лица – налогоплательщика;

справка о внесении сведений в Единый государственный демографический реестр;

выписка из Реестра территориальной общины, в который внесены данные о РНОКПП.

Поступающий, который в процессе работы с регистрационным сервисом поставил в нем отметку об отсутствии у него РНОКПП или идентификационного кода, должен предоставить информацию о документе, подтверждающий отсутствие у поступающего РНОКПП:

1) для граждан Украины, которые отказались от принятия РНОКПП и имеют соответствующую отметку в паспорте, – один из следующих документов:

паспорт гражданина Украины, в котором проставлена отметка об отказе от принятия РНУКПН;

справку из Единого государственного демографического реестра, в которой приведена информация об отказе от принятия РНОКПП;

2) для граждан Украины, которые не смогли принять РНУКПН, – один из следующих документов:

справку из Единого государственного демографического реестра, в которой отсутствует информация о РНУКПН;

выписку из Реестра территориальной общины, в котором отсутствует информация о РНУКПН.

Документы об образовании

Для подтверждения информации о получении полного общего среднего образования и категории выпускника системы общего среднего образования поступающий тоже должен предоставить документы.

Для выпускников текущего учебного года – это справка с места учебы, которая подтверждает, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2025 году (справка должна содержать информацию о наименовании учебного заведения, дату ее выдачи, подпись руководителя учебного заведения, а также оттиск печати учебного заведения (при наличии)).

Для выпускников прошлых лет это может быть один из следующих документов:

документ о полном общем среднем образовании;

документ о полученном образовательно-квалификационном уровне младшего специалиста;

документ о полученной образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра;

документ о полученной степени высшего образования;

выписка из Реестра документов об образовании Единой государственной электронной базы по вопросам образования, которая подтверждает наличие в нем одного из указанных в этом подпункте документов об образовании.

При этом поступающий, в документах которого есть расхождения в персональных данных, должен предоставить информацию о документах, подтверждающих причину разногласий. Это может быть:

свидетельство о смене имени;

свидетельство о браке;

свидетельство о расторжении брака;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о подтверждении добрачной фамилии;

решение суда об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества).

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Какие есть способы предоставления информации о регистрационных документах

Предоставление информации об определенном регистрационном документе осуществляется одним из следующих способов:

путем передачи в регистрационный сервис электронной копии через Дию;

загрузки сканкопии или фотокопии документа.

В случае невозможности загрузки сканкопии или фотокопии документа, удостоверяющего личность, на основании которого осуществляется регистрация, поступающий вместо него может загрузить сканкопию (фотокопию) справки из Единого государственного демографического реестра или выписки из Реестра территориальной общины, содержащий информацию о соответствующем документ, удостоверяющий личность, информацию о котором внесено в персональном кабинете.

Копии документов должны быть сканированной или сфотографированной копией оригинала в виде отдельного файла в формате .png или .jpg размером не более 1 Мб;

При этом изображение должно быть четким и полноразмерным (без обрезаний сторон документа), а текст на изображении должен быть разборчивым и легко считываемым.