Заявления на поступление в магистратуру в этом году можно будет подавать только в электронной форме. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Какие документы для поступления нужны будущим магистрам

Исключение сделают для лиц, которые не могут зарегистрировать личный электронный кабинет абитуриента:

в случае подачи документов иностранцами и лицами без гражданства, кроме лиц с видом на постоянное проживание в Украине;

в случае представления иностранного документа об образовании;

в случае представления документа о ранее полученном образовании, выданного до введения фотополимерных технологий их изготовления;

в случае подачи заявления на поступление до или после установленных этим Порядком сроков работы электронных кабинетов поступающих;

в случае невозможности зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего или подать заявление в электронном виде по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии учреждения высшего образования.

Независимо от формы подачи заявления, поступающему в магистратуру необходимо иметь обязательные для поступления документы и заранее позаботиться об их наличии.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Поэтому для поступления в магистратуру абитуриенту нужны:

Документ, удостоверяющий личность.

Экзаменационный листок, который был получен во время регистрации на ЕВИ / ЕФВВ.

Военно-учетный документ (для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного, а для призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам).

Документ о предыдущем уровне образования.

Документы, удостоверяющие основания для специальных условий участия во вступительной кампании, информация о которых доступна в государственных реестрах.

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Вузы в своих правилах приема могут установить дополнительный перечень документов, если этого "требуют" особенности поступления на определенную специальность или конкурсное предложение.

При принятии на обучение лиц, которые подают документ о полученном за рубежом степень (уровень) образования (далее – Документ), обязательной является процедура признания и установления эквивалентности Документа, что осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины от 05 мая 2015 года № 504 "Некоторые вопросы признания в Украине иностранных документов об образовании", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 27 мая 2015 года под № 614/27059.