Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Две другие самые популярные специальности среди поступающих на магистратуру – "Психология" и "Менеджмент".

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Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в магистратуру в 2024 году

В целом самые популярные специальности (по количеству поданных заявлений) на магистратуру в 2024 году следующие:

Право – 27 639;

Психология – 24 620;

Менеджмент – 20 557;

Компьютерные науки – 16 037;

Среднее образование – 13 497;

Публичное управление и администрирование – 9 079;

Инженерия программного обеспечения – 8 413;

Экономика – 7985;

Маркетинг – 7458;

Филология – 6 236.



Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в магистратуру 2024

Самыми популярными вузами по количеству поданных заявлений от абитуриентов стали:

Национальный университет "Львовская политехника";

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и другие.