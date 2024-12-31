Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Две другие самые популярные специальности среди поступающих на магистратуру – "Психология" и "Менеджмент".
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Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в магистратуру в 2024 году
В целом самые популярные специальности (по количеству поданных заявлений) на магистратуру в 2024 году следующие:
- Право – 27 639;
- Психология – 24 620;
- Менеджмент – 20 557;
- Компьютерные науки – 16 037;
- Среднее образование – 13 497;
- Публичное управление и администрирование – 9 079;
- Инженерия программного обеспечения – 8 413;
- Экономика – 7985;
- Маркетинг – 7458;
- Филология – 6 236.
Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в магистратуру 2024
Самыми популярными вузами по количеству поданных заявлений от абитуриентов стали:
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и другие.
- Ранее мы информировали о том, какие специальности чаще всего выбирали поступающие на бакалавриат в вузы в 2024 году. Об этом читайте по ссылке.