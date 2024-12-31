Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Дві інші найпопулярніші спеціальності серед вступників на магістратуру – "Психологія" і "Менеджмент".

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Які спеціальності найчастіше обирали вступники в магістратуру у 2024 році

Загалом найпопулярніші спеціальності (за кількістю поданих заяв) на магістратуру у 2024 році такі:

  • Право – 27 639;
  • Психологія – 24 620;
  • Менеджмент – 20 557;
  • Комп'ютерні науки – 16 037;
  • Середня освіта – 13 497;
  • Публічне управління та адміністрування – 9 079;
  • Інженерія програмного забезпечення – 8 413;
  • Економіка – 7985;
  • Маркетинг – 7458;
  • Філологія – 6 236.


Які спеціальності найчастіше обирали вступники в магістратуру 2024

Найпопулярнішими вишами за кількістю поданих заяв від абітурієнтів стали:

  • Національний університет "Львівська політехніка";
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та інші.

  • Раніше ми інформували про те, які спеціальності найчастіше обирали вступники на бакалаврат у виші у 2024 році. Про це читайте за посиланням.