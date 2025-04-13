Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. В каких городах за рубежом можно сдать экзамены, читайте дальше.
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Где за рубежом можно сдать ЕВЭ и ЕФВЭ
Во время регистрации на тестирование абитуриент, который находится за рубежом, должен указать страну и город, где намерен пройти тестирование.
Соответствующие страны и города, в которых создадут временные экзаменационные центры, определены Министерством образования и науки Украины.
В перечень вошли 15 городов в 7 странах, где можно будет сдать ЕВИ и ЕФВВ во время основной сессии.
Дополнительную сессию вступительных экзаменов в магистратуру за рубежом проводить не будут.
|№
з/п
|Страна
|Населенный
пункт
|Единый вступительный экзамен
|Единое профессиональное вступительное испытание
|экономика и международная экономика
|информационные технологии
|история искусства
|языкознание
|учет и финансы
|педагогика и психология
|политология и международные отношения
|право и международное право
|психология и социология
|управление и администрирование
|1
|Латвийская Республика
|Рига
|+
|-
|-
|-
|-
|+
|-
|+
|+
|-
|+
|2
|Республика Болгария
|София
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|3
|Республика Польша
|Быдгощ
|+
|+
|+
|-
|-
|+
|-
|+
|+
|+
|+
|Варшава
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Вроцлав
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Гданьск
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Катовице
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Краков
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|4
|Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|Лондон
|+
|+
|+
|-
|+
|-
|+
|-
|-
|+
|+
|5
|Федеративная Республика Германия
|Берлин
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Йена
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Мюнхен
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|6
|Французская Республика
|Париж
|+
|+
|-
|-
|-
|+
|-
|+
|+
|+
|+
|7
|Чешская Республика
|Брно
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Прага
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
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