Такого количества заведений много на 1 миллион 200 тысяч учеников, которые будут учиться в этой сети на пике ее нагрузки. Об этом рассказал во время Августовской конференции-2024 заместитель главы МОН Дмитрий Завгородний.

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Поэтому, считает чиновник, должны произойти колоссальные изменения в сети.

У нас должно стать меньше на 35 – 40% профтехов и учреждений предпрофессионального высшего образования, чем сейчас. А также нам нужно в 4 раза меньше учреждений общего среднего образования, учитывая количество учеников старших классов,

– отметил он.

И добавил: чтобы сеть старшей школы соответствовала количеству старшеклассников (по прогнозам МОН и учитывая демографическую ситуацию в стране, их количество будет уменьшаться), придется объединять учреждения профессионального образования и колледжи.

Сейчас это болезненный вопрос для обоих типов заведений и для ОГА. Даже если мы сделаем прыжок в такую сеть в 2027 году, это будут чрезвычайные инфраструктурные изменения,

– сообщил Завгородний.

Организационный опыт колледжей и профтехов при этом планируют перенести на академические лицеи. Например, уточнил чиновник, если профтех имеет общежитие, которое не используют на полную мощность, его можно отремонтировать и передать под нужды академического лицея.