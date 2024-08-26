Від початку повномасштабного вторгнення в Україні через агресора постраждала кожна сьома школа. Про це поінформували у Міністерстві освіти і науки.

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Так, кожна сьома школа в Україні постраждала від бомбардувань.

3798 закладів освіти пошкоджено, 365 із них зруйновано,

– зазначено в інформаційних матеріалах МОН до освітньої конференції.

Через обстріли 900 тисяч українських дітей змушені навчатися дистанційно. Щонайменше 1 мільйон дітей перебуває за кордоном, із них – 500 тисяч школярів.

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Міністерство освіти і науки України також оприлюднило план організації навчального року 2024/2025 у школах під час воєнного стану. Рекомендації містять гнучкий підхід до організації освітнього процесу, забезпечення шкіл укриттями тощо. Детальніше з особливостями організації можна ознайомитися за посиланням.