Они будут касаться как и образовательного процесса, так и технологий и безопасности детей. О главных новациях, которые воплотят в жизнь в учебном году 2024 – 2025, рассказывает Образование 24.

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Какие будут главные новации учебного года 2024 – 2025

Ученики

МОН и вице-премьер Михаил Федоров в июле презентовали новый проект – "Школа офлайн". Чиновники намерены вернуть не менее 300 тысяч детей к безопасному очному обучению, а там, где это невозможно, – создать условия для качественного и эффективного дистанционного образования.

В Украине пересмотрят также сеть дистанционных школ. Отныне минимальная наполняемость – 20 учеников в классе. Наличие не менее одного класса для всех лет обучения: с 1 до 9 или с 5 до 11 класса (или с 8 до 11 для лицеев).

Дети, которые находятся на ТОТ, получат новые форматы обучения: индивидуальный план обучения (педагогический патронаж) или дальнейшее обучение в дистанционном классе своей школы, если ситуация с безопасностью позволяет посещать занятия.

Дети, которые учатся за рубежом в местных школах, смогут в украинском учебном заведении изучать только украиноведческий компонент. В частности, украинский язык и литературу, историю Украины, защиту Украины, географию и тому подобное. Другие предметы из иностранных школ будут перезачислять.

Учителя

В Украине также создали кадровый резерв учителей. Если педагога зачисляют в кадровый резерв, он будет получать среднюю заработную плату и должен пройти специальное обучение. Из резерва можно перейти в другую школу, где есть вакансии, или иметь гарантированное место работы на деоккупированной территории.

Полноценная реализация комплексной политики “Школа офлайн” состоится в рамках учебного года 2025 – 2026.

МОН также упростило зачисление, отчисление и перевод учеников в школах.

Подготовка к пилотированию реформы профильного среднего образования

С 2027 года Минобразования Украины будет воплощать в жизнь реформу профильного среднего образования. Так, ученики через несколько лет будут учиться уже 12 лет. Старшеклассники при этом будут выбирать, где продолжить обучение после окончания 9 класса – в академическом лицее или профессиональном колледже. При этом смогут выбирать профиль и предметы, которые хотят изучать. В 2025 году начнут пилотирование реформы. Для этого уже утвердили Государственный стандарт профильного среднего образования.

Так, следующем году 30 школ-амбассадоров совместно с экспертами будут моделировать, какими могут быть академические лицеи, тестировать учебные и методические материалы, определять профили и тому подобное. Это нужно для качественного внедрения реформы.

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Изменения в учебной программе

Обновление программы для 5 – 9 классов

В августе МОН утвердило изменения в Типовой образовательной программы для 5 – 9 классов. Ее стремятся сделать более гибкой для внедрения различных учебных планов, вариативных интегрированных курсов или учебных предметов или их комбинирования. Школы при этом смогут выделить часы на работу по преодолению образовательных потерь и уменьшить нагрузку на учеников.

Обновление предмета "Защита Украины"

В украинских школах предмет "Защита Украины" теперь будут преподавать по-новому. У 10 классе содержание посвятили вопросам национальной безопасности и обороны Украины, ознакомлению с основами управления и планирования, вооружению и военной технике, стрелковой подготовке, ориентированию на местности, инженерной фортификации, домедицинской помощи. В 11 классе больше внимания будут уделять военным технологиям, информационной войне, домедицинской помощи, защите гражданского населения в кризисных условиях и планированию будущего.

Обучение будет происходить в течение дня, вместо отдельных уроков еженедельно. Для этого создают ячейки с современным оборудованием.

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Изучение истории по-новому

Министерство образования и науки Украины намерено объединить историю Украины и всемирную историю в школах в один предмет. Так должен появиться общеобразовательный исторический курс. Параллельно школы смогут ввести ряд углубленных курсов. МОН также предлагает преподавать историю циклами.

Уроки счастья

С сентября 2024 года в школах Украины также введут "Уроки счастья". Их анонсировала первая леди Елена Зеленская. Ученикам помогают развивать физические, психические, социальные, академические и эмоциональные навыки. Со школьниками будут говорить о чувствительных темах: такими как вынужденное перемещение на фоне войны, травля, переживание травматических событий. Материалы курса интегрируют через другие школьные предметы. "Уроки счастья" МОН планирует внедрить для дошкольников и школьников 1 – 7 классов.

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Образовательная Мрия

С сентября в 40 пилотных школах в 6 регионах и Киеве ученики, учителя и родители начнут пользоваться образовательным приложением Мрия. Бета-тестирование завершат до конца года. Тогда каждая желающая школа сможет подать заявку на подключение к Мрии.

В приложении учителя смогут планировать рабочий день. Доступ будет ко всем расписаниям и урокам. Учителя должны видеть в Мрии скорость, эффективность и собственное развитие. Для детей в Мрии будет акцент на личном развитии – библиотека контента об ИТ, искусственный интеллект, интересности от профессионалов, документ Мрия ID, план дня и чаты. Все, как у взрослых, только вместо встреч – уроки и достижения.

Офицеры Службы образовательной безопасности в школах

В приграничных регионах офицеры Службы образовательной безопасности уже работают в школах. До конца 2024 года они будут работать в 2 тысячах школ. Офицеры – мужчины и женщины – проходили специальную подготовку. Они не будут охранниками, а будут отвечать за безопасность учеников и учебного заведения. Также будут контролировать пропускной режим в школе, общаться с учениками, учителями и родителями по буллингу и тому подобное.

Апробация учебников

С 1 января 2024 года школьные учебники, напечатаны за средства государства, должны пройти апробацию учителями во время уроков для выявления недостатков перед массовой печатью. Первая состоится в 2024/2025 учебном году. Приоритетом являются учебники для 8 класса. Педагоги будут исследовать качество учебников, обсуждать их и предлагать изменения.

Новый образовательный омбудсмен

В новом учебном году в Украине появится новый образовательный омбудсмен. Он отвечает за разъяснение и защиту прав в случае образовательных конфликтных ситуаций. В августе завершилась каденция первого образовательного омбудсмена Украины Сергея Горбачева. Подавать кандидатуру на второй срок он не имеет права согласно законодательству. Поэтому продолжается конкурсный отбор нового.