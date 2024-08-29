Учебный год 2024 – 2025 начнется 2 сентября. Образовательный процесс продлится официально до 30 июня 2025 года, отмечает Образование 24. В этом году продолжалось немало дискуссий относительно того, начинать ли обучение быстрее – в августе. Однако чиновники не согласовали такую идею.

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На какой день "выпадает" 1 сентября

Традиционно 1 сентября в Украине отмечают День знаний. Именно это день знакомства первоклассников со школой и начало нового школьного года для других учеников. В этот день звучит для учеников, учителей и родителей первый звонок.

В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. Формат проведения праздничной линейки каждая школа может утверждать самостоятельно. В целях безопасности участие учащихся в торжественных мероприятиях многие школы намерены минимизировать. Рекомендуют не проводить массовых мероприятий.

Все же, к примеру, в Тернополе несколько школ торжества таки организуют 1 сентября.

Обучение же в школах Украины начнется в понедельник, 2 сентября.