До завершения 2024 года инспекторы Службы образовательной безопасности будут работать уже в около 2000 школ. Сейчас идет специализированное обучение новобранцев.
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В школах будут работать инспекторы
Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что ведомство постепенно вводит новые технические меры и обновляет маршруты патрулирования, чтобы они пролегали максимально приближенно к учебным заведениям. Также организуют сопровождение школьных автобусов.
Кроме того, с детьми продолжают работать ювенальные полицейские, школьные офицеры полиции и офицеры общины.
Наша цель – чтобы каждый участник образовательного процесса чувствовал себя защищенным!
– подчеркнул глава МВД.
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Какие функции будут выполнять
Офицеры Службы образовательной безопасности будут выполнять три основные функции:
- правоохранительную;
- наставническую;
- просветительскую.