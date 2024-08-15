Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение "О распределении объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа" в 2024 году".

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На что выделили средства

В этом году субвенция составляет 1,5 млрд грн. Ее направят на:

Закупку:

средств обучения, оборудования, компьютерного и мультимедийного оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, географии, естественных наук для 7 классов НУШ учреждений общего среднего образования - 1,22 миллиарда гривен;

средств обучения, оборудования, мультимедийного и компьютерного оборудования, мебели для 8 пилотных классов НУШ - 102,54 миллиона гривен;

учебной и учебно-методической литературы, в частности электронных версий и с аудиосопровождением для 8 пилотных классов НУШ - 69,24 миллиона гривен;

Повышение квалификации – 100 миллионов гривен:

руководителей, их заместителей, учителей учебных заведений, которые обучают 7 классы НУШ;

руководителей, их заместителей, учителей пилотных учебных заведений;

подготовка и оплата труда тренеров-педагогов;

подготовка и оплата труда поставщиков услуг по профессиональной поддержке и помощи педработникам (супервизоров).

Для получения средств субвенции должно быть соблюдено несколько условий:

обязательное софинансирование из местного бюджета (от 5% до 30% - в зависимости от индекса налогоспособности);

учебное заведение работает по дневной, сочетанием дневной и дистанционной форм получения образования;

наличие укрытия в учебном заведении или на расстоянии не более 500 метров;

средства обучения, оборудование и мебель не закупают для школ на оккупированных территориях и тех, которые работают только дистанционно;

в первую очередь средства обучения закупают для учебных заведений, имущество которых уничтожено или повреждено в результате военной агрессии России.

Для распределения субвенции в Министерстве образования и науки Украины была создана комиссия, которая собирала и анализировала информацию в соответствии с определенными критериями и потребностей учебных заведений в оборудовании, мебели и т.д. через систему АИКОМ. На основе этих данных МОН подало предложения правительству по распределению субвенции между областными бюджетами и бюджетом Киева.

Размер субвенции для каждого региона комиссия МОН определяла, основываясь на таких критериях:

средства обучения и оборудование для естественных кабинетов - пропорционально количеству 6 классов в 2023/2024 учебном году;

средства обучения, оборудование и мебель для пилотных школ - пропорционально количеству школ, работающих по дневной, сочетанием дневной и дистанционной форм получения образования;

учебная и учебно-методическая литература для пилотных школ - пропорционально количеству учеников и учителей таких школ;

повышение квалификации - пропорционально количеству лиц, которые в ней нуждаются.

Средства будут поступать в областные бюджеты, после чего областные и Киевская городская государственные администрации распределят между областными и бюджетами общин.

Как распределили субвенцию НУШ между областными бюджетами можно посмотреть здесь.