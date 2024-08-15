Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2024 році".

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На що виділили кошти

Цьогоріч субвенція становить 1,5 млрд грн. Її спрямують на:

Закупівлю:

засобів навчання, обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук для 7 класів НУШ закладів загальної середньої освіти — 1,22 мільярда гривень;

засобів навчання, обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для 8 пілотних класів НУШ — 102,54 мільйона гривень;

навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема електронних версій та з аудіосупроводом для 8 пілотних класів НУШ — 69,24 мільйона гривень;

Підвищення кваліфікації — 100 мільйонів гривень:

керівників, їхніх заступників, учителів закладів освіти, які навчають 7 класи НУШ;

керівників, їхніх заступників, учителів пілотних закладів освіти;

підготовка та оплата праці тренерів-педагогів;

підготовка та оплата праці надавачів послуг із професійної підтримки й допомоги педпрацівникам (супервізорів).

Для отримання коштів субвенції має бути дотримано кілька умов:

обов'язкове співфінансування з місцевого бюджету (від 5% до 30% — залежно від індексу податкоспроможності);

заклад освіти працює за денною, поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

наявність укриття в закладі освіти або на відстані не більш як 500 метрів;

засоби навчання, обладнання і меблі не закуповують для шкіл на окупованих територіях і тих, які працюють лише дистанційно;

першочергово засоби навчання закуповують для закладів освіти, майно яких знищено або пошкоджено внаслідок військової агресії Росії.

Для розподілу субвенції в Міністерстві освіти і науки України було створено комісію, яка збирала й аналізувала інформацію відповідно до визначених критеріїв та потреб закладів освіти в обладнанні, меблях тощо через систему АІКОМ. На основі цих даних МОН подало пропозиції уряду щодо розподілу субвенції між обласними бюджетами та бюджетом Києва.

Розмір субвенції для кожного регіону комісія МОН визначала, ґрунтуючись на таких критеріях:

засоби навчання та обладнання для природничих кабінетів — пропорційно кількості 6 класів у 2023/2024 навчальному році;

засоби навчання, обладнання і меблі для пілотних шкіл — пропорційно кількості шкіл, які працюють за денною, поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

навчальна та навчально-методична література для пілотних шкіл — пропорційно кількості учнів і вчителів таких шкіл;

підвищення кваліфікації — пропорційно кількості осіб, які її потребують.

Кошти надходитимуть в обласні бюджети, після чого обласні й Київська міська державні адміністрації розподілять між обласними та бюджетами громад.

Як розподілили субвенцію НУШ між обласними бюджетами можна переглянути тут.