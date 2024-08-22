Бета-тестирование планируют завершить до конца 2024 года. Тогда каждая желающая школа сможет подать заявку на подключение к Мрии, сообщил вице-премьер Михаил Федоров.

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В школах Украины заработает Мечта

Чиновник обещает, что приложение разгрузит учителей от лишней бюрократической работы. Поэтому они больше времени смогут уделять обучению и развитию детей.

Более 2 тысяч учителей проходят тренинги, чтобы начать учебный год с Мрией. Вместе с тренерами они тестируют функционал приложения: заполняют журнал, расписание, учебные планы. Учителя прорабатывают различные ситуации, которые могут возникнуть во время учебного процесса,

– сообщил Федоров.

В Мечте учителя смогут планировать рабочий день, даже если работают в нескольких школах. Доступ будет ко всем расписаниям и урокам. Учителя должны видеть в Мрии скорость, эффективность и собственное развитие, отметил вице-премьер.

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Что известно об образовательной Мечте