Бета-тестування натомість планують завершити до кінця 2024 року. Тоді кожна охоча школа зможе подати заявку на під'єднання до Мрії, повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.
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У школах України запрацює Мрія
Посадовець обіцяє, що застосунок розвантажить учителів від зайвої бюрократичної роботи. Тож вони більше часу зможуть приділяти навчанню й розвитку дітей.
Понад 2 тисячі вчителів проходять тренінги, щоб розпочати навчальний рік із Мрією. Разом із тренерами вони тестують функціонал застосунку: заповнюють журнал, розклад, навчальні плани. Вчителі пропрацьовують різноманітні ситуації, які можуть виникнути під час навчального процесу,
– повідомив Федоров.
У Мрії вчителі зможуть планувати робочий день, навіть якщо працюють у декількох школах. Доступ буде до всіх розкладів та уроків. Учителі мають бачити в Мрії швидкість, ефективність і власний розвиток, зазначив віцепрем'єр.
До теми В Україні почали тестувати застосунок "Мрія": які функції уже доступні для вчителів і учнів
Що відомо про освітню Мрію
- Впровадження освітньої Мрії анонсував Володимир Зеленський торік у вересні.
- Тестування застосунку вже розпочали. Він схожий на Дію.
- Мрія має стати важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу.
- Для дітей у Мрії буде акцент на особистому розвитку – бібліотека контенту про ІТ, штучний інтелект, цікавинки від професіоналів, документ Мрія ID, план дня та чати. Все, як у дорослих, тільки замість зустрічей – уроки й досягнення, анонсували у Мінцифри.