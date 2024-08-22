Бета-тестування натомість планують завершити до кінця 2024 року. Тоді кожна охоча школа зможе подати заявку на під'єднання до Мрії, повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.

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У школах України запрацює Мрія

Посадовець обіцяє, що застосунок розвантажить учителів від зайвої бюрократичної роботи. Тож вони більше часу зможуть приділяти навчанню й розвитку дітей.

Понад 2 тисячі вчителів проходять тренінги, щоб розпочати навчальний рік із Мрією. Разом із тренерами вони тестують функціонал застосунку: заповнюють журнал, розклад, навчальні плани. Вчителі пропрацьовують різноманітні ситуації, які можуть виникнути під час навчального процесу,

– повідомив Федоров.

У Мрії вчителі зможуть планувати робочий день, навіть якщо працюють у декількох школах. Доступ буде до всіх розкладів та уроків. Учителі мають бачити в Мрії швидкість, ефективність і власний розвиток, зазначив віцепрем'єр.

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Що відомо про освітню Мрію