Впровадження Мрії анонсував Володимир Зеленський торік у вересні. Він назвав новий застосунок схожим на Дію, а користуватися розробкою можуть навіть ті школярі, які перебувають за кордоном.

До теми Освітньому диву бути: які можливості подарує учням застосунок Мрія

Що відомо про бета-тестування Мрії

Уже сьогодні перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати наш освітній game changer,

– ідеться в дописі міністерства.

У відомстві говорять, що Мрія стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу. Але спершу її зручність мають оцінити педагоги. Розробники запевняють: учителі матимуть менше часу на рутину, натомість більше – на розвиток дітей.

Під час тестування педагоги випробують у Мрії:

журнали;

план дня;

бібліотеку контенту;

чати з батьками та учнями.

Все буде в одному застосунку. Для батьків і дітей Мрія також матиме свої переваги.

Батьки з Мрією знатимуть, що дітям подобається і вдається найкраще, а де треба підтримка й увага. Так глибше зрозуміють, як допомогти дітям реалізуватися в майбутньому. Для дітей у Мрії буде акцент на особистому розвитку – бібліотека контенту про ІТ, штучний інтелект, цікавинки від професіоналів, документ Мрія ID, план дня та чати. Все, як у дорослих, тільки замість зустрічей – уроки й досягнення,

– обіцяють у Мінцифри.

У міністерстві сподіваться, що створять настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження Мрії. Успішне впроваждення та використання застосунку там назвали майбутнім доказом того, "що ми здатні на зміни".

Зверніть увагу! Звісно, після успішного етапу тестування до Мрії підключатимуть не одразу всі школи. Скільки освітніх закладів охопить цей проєкт – читайте тут.