Тарас Шевченко значно збагатив, зокрема, українську мову, поезію, прозу, живопис, етнографію. Також Кобзар був активним громадським діячем, зазначає 24 Канал.

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Які слова запровадив у широкий вжиток Тарас Шевченко

Іван Огієнко свого часу наголошував: "Шевченкова мова стала в нас за наріжний камінь нашої літературної мови".

Так, Тарас Шевченко запровадив у широкий вжиток неологізми, які сьогодні є невіддільною частиною української літературної спадщини.

Це такі слова:

високочолий;

вогняний;

мордуватися;

почимчикувати;

фортеця;

передмова;

післямова;

крутоберегий;

ясноокий;

хитрошитий.

Що цікаво, окремі слова, які придумав Кобзар, не прижилися у широкму вжитку. Це такі як:

недвига – інертна людина;

– інертна людина; одина – самотність;

– самотність; зрище – публічний огляд, сором.

Зауважимо також, що чимало слів, які є у творах Тараса Шевченка, стали застарілими або ж є діалектними.

Але загалом у поезії Кобзаря можна знайти чимало цікавих слів. Пропонуємо вам окремі з них:

ненька – мати;

– мати; ослона – завіса;

– завіса; шкандибати – кульгати;

– кульгати; либонь – мабуть;

– мабуть; цуратися – уникати;

– уникати; недОсвіт – враннішній приморозок тощо.

Раніше ми вже писали про те, які ще цікаві та незвичні слова можна знайти у творах Тараса Шевченка.