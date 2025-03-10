Тарас Шевченко значно збагатив, зокрема, українську мову, поезію, прозу, живопис, етнографію. Також Кобзар був активним громадським діячем, зазначає 24 Канал.

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Які слова запровадив у широкий вжиток Тарас Шевченко

Іван Огієнко свого часу наголошував: "Шевченкова мова стала в нас за наріжний камінь нашої літературної мови".

Так, Тарас Шевченко запровадив у широкий вжиток неологізми, які сьогодні є невіддільною частиною української літературної спадщини.

Це такі слова:

  • високочолий;
  • вогняний;
  • мордуватися;
  • почимчикувати;
  • фортеця;
  • передмова;
  • післямова;
  • крутоберегий;
  • ясноокий;
  • хитрошитий.

Що цікаво, окремі слова, які придумав Кобзар, не прижилися у широкму вжитку. Це такі як:

  • недвига – інертна людина;
  • одина – самотність;
  • зрище – публічний огляд, сором.

Зауважимо також, що чимало слів, які є у творах Тараса Шевченка, стали застарілими або ж є діалектними.

Але загалом у поезії Кобзаря можна знайти чимало цікавих слів. Пропонуємо вам окремі з них:

  • ненька – мати;
  • ослона – завіса;
  • шкандибати – кульгати;
  • либонь – мабуть;
  • цуратися – уникати;
  • недОсвіт – враннішній приморозок тощо.

Раніше ми вже писали про те, які ще цікаві та незвичні слова можна знайти у творах Тараса Шевченка.