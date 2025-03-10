Тарас Шевченко значно збагатив, зокрема, українську мову, поезію, прозу, живопис, етнографію. Також Кобзар був активним громадським діячем, зазначає 24 Канал.
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Які слова запровадив у широкий вжиток Тарас Шевченко
Іван Огієнко свого часу наголошував: "Шевченкова мова стала в нас за наріжний камінь нашої літературної мови".
Так, Тарас Шевченко запровадив у широкий вжиток неологізми, які сьогодні є невіддільною частиною української літературної спадщини.
Це такі слова:
- високочолий;
- вогняний;
- мордуватися;
- почимчикувати;
- фортеця;
- передмова;
- післямова;
- крутоберегий;
- ясноокий;
- хитрошитий.
Що цікаво, окремі слова, які придумав Кобзар, не прижилися у широкму вжитку. Це такі як:
- недвига – інертна людина;
- одина – самотність;
- зрище – публічний огляд, сором.
Зауважимо також, що чимало слів, які є у творах Тараса Шевченка, стали застарілими або ж є діалектними.
Але загалом у поезії Кобзаря можна знайти чимало цікавих слів. Пропонуємо вам окремі з них:
- ненька – мати;
- ослона – завіса;
- шкандибати – кульгати;
- либонь – мабуть;
- цуратися – уникати;
- недОсвіт – враннішній приморозок тощо.
Раніше ми вже писали про те, які ще цікаві та незвичні слова можна знайти у творах Тараса Шевченка.