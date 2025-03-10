Тарас Шевченко значительно обогатил, в частности, украинский язык, поэзию, прозу, живопись, этнографию. Также Кобзарь был активным общественным деятелем, отмечает 24 Канал.

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Какие слова ввел в широкое употребление Тарас Шевченко

Иван Огиенко в свое время отмечал: "Язык Шевченко стал у нас краеугольным камнем нашего литературного языка".

Так, Тарас Шевченко ввел в широкое употребление неологизмы, которые сегодня являются неотъемлемой частью украинского литературного наследия.

Это такие слова:

високочолий;

вогняний;

мордуватися;

почимчикувати;

фортеця;

передмова;

післямова;

крутоберегий;

ясноокий;

хитрошитий.

Что интересно, отдельные слова, которые придумал Кобзарь, не прижились в широком употреблении. Это такие как:

недвига – инертный человек;

– инертный человек; одина – одиночество;

– одиночество; зрище – публичный обзор, стыд.

Заметим также, что немало слов, которые есть в произведениях Тараса Шевченко, стали устаревшими или являются диалектными.

Но в целом в поэзии Кобзаря можно найти немало интересных слов. Предлагаем вам некоторые из них:

ненька – мать;

– мать; ослона – занавес;

– занавес; шкандибати – хромать;

– хромать; либонь – видимо;

– видимо; цуратися – избегать;

– избегать; недОсвіт – утренний заморозок и тому подобное.

Ранее мы уже писали о том, какие еще интересные и необычные слова можно найти в произведениях Тараса Шевченко.