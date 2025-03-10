Тарас Шевченко значительно обогатил, в частности, украинский язык, поэзию, прозу, живопись, этнографию. Также Кобзарь был активным общественным деятелем, отмечает 24 Канал.
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Какие слова ввел в широкое употребление Тарас Шевченко
Иван Огиенко в свое время отмечал: "Язык Шевченко стал у нас краеугольным камнем нашего литературного языка".
Так, Тарас Шевченко ввел в широкое употребление неологизмы, которые сегодня являются неотъемлемой частью украинского литературного наследия.
Это такие слова:
- високочолий;
- вогняний;
- мордуватися;
- почимчикувати;
- фортеця;
- передмова;
- післямова;
- крутоберегий;
- ясноокий;
- хитрошитий.
Что интересно, отдельные слова, которые придумал Кобзарь, не прижились в широком употреблении. Это такие как:
- недвига – инертный человек;
- одина – одиночество;
- зрище – публичный обзор, стыд.
Заметим также, что немало слов, которые есть в произведениях Тараса Шевченко, стали устаревшими или являются диалектными.
Но в целом в поэзии Кобзаря можно найти немало интересных слов. Предлагаем вам некоторые из них:
- ненька – мать;
- ослона – занавес;
- шкандибати – хромать;
- либонь – видимо;
- цуратися – избегать;
- недОсвіт – утренний заморозок и тому подобное.
Ранее мы уже писали о том, какие еще интересные и необычные слова можно найти в произведениях Тараса Шевченко.